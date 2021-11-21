"بوهانج سيكون ممر شرفي للهلال بنهائي آسيا"

يرى الإعلامي الرياضي محمد الثقفي، أن فريق نادي الهلال سيتوج ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، مشيرًا إلى أن خصمه الكوري سيكون من السهل تحقيق الفوز عليه.

الهلال يستعد لمواجهة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في نهائي دوري أبطال آسيا، مساء يوم الثلاثاء القادم، على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

الثقفي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "الهلال سيلعب النهائي القاري، والأندية الكورية تراجعت كثيرًا الفترة الأخيرة، لأننا كنا نشاهد قوة لهم في المنافسة، ولكن تراجع مستواها خلال السنوات الأخيرة".

وتابع: "نشاهد الآن فريق سيدني الأسترالي يصل للنهائي وأيضًا أوراوا ريد الياباني يصل مرتين للنهائي أيضًا، وخلال آخر 6 سنوات، من الممكن أن نجد فريقًا كوريًا واحد بالنهائي، على خلاف المواسم التي سبقت في العقد الثاني".

محمد الثقفي واصل: "في كل الأحوال أعتقد أن نادي الهلال قادر على إنهاء هذا المشوار بتحقيق اللقب، لأن الفريق اكتسب هوية قارية منذ بطولة 2019 التي حققها، وبالتأكيد لن يخسر أي مواجهة وأمام أي خصم لأن هويته ستكون حاضرة".

محمد الثقفي - جدة :

الهلال بالتأكيد لن يخسر .. "بوهانق" سيكون ممر شرفي في الملعب ..

الحصاد الرياضي ...@mohammed_alnmri pic.twitter.com/6fR7ulD1Di — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 20, 2021

واختتم الثقفي تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن بوهانج الكوري لن يكون سوى مرر شرفي في الملعب، والهلال سيذهب إلى العالمية عبر النهائي الآسيوي".

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ويبحث الهلال عن تحقيق اللقب الآسيوي الثامن في تاريخه، وأيضًا بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة، لينفرد بصدارة قائمة أكثر الفرق تحقيقًا للقب، حيث يتساوى حاليًا مع بوهانج برصيد 3 بطولات دوري أبطال.