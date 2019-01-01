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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

بونو: ميسي أوفى بوعده.. والطرد أثَّر علينا

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الحارس المغربي يروي قصة وعد تأجل من الدور الأول..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى المغربي ياسين بونو حارس مرمى جيرونا الإسباني إحباطه تجاه قرار طرد زميله برناردو إسبينوزا أمام برشلونة، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير 2-0.

 

وقال بونو عقب المباراة:"الفريق لعب بصورة جيدة وتعاملنا مع المباراة بشكل جيد، ضغطنا عليهم وحتى بعد الهدف الأول حاولنا كثيرًا ولكن لم نسجل".

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وأضاف:"الطرد أثر كثيرًا علينا، اللعب ضد برشلونة بـ11 لاعباً صعب فما بالك بـ 10 لاعبين"؟

وتابع:"أخطأنا بكثرة الاحتجاجات وأعتقد أننا كنا نستحق ضربة جزاء في الشوط الأول، والطرد كان قرارًا كبيرًا من الحكم".

وعن نجاحه في التصديات اليوم قال:"الحارس يجب أن يكون منتبهًا طوال الوقت وسعيد أنني تصديت لهذه الكرات".

أما عن حصوله على قميص ليونيل ميسي نجم برشلونة بعد المباراة أوضح بونو:"ميسي وعدني في مباراة كامب نو بالحصول على قميصه ولكنه لم يفعل بسبب نتيجة المباراة والآن وفى بوعده".

يذكر أن برشلونة قد رفع رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الليجا بفارق 5 نقاط عن أقب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، فيما يحتل جيرونا المركز الثالث عشر بـ24 نقطة.

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