بونوليس يتحدث عن سباق اللقب: "ميلان محظوظ للغاية، ونابولي فريق رائع"

التقت قناة "سبورت إيطاليا" بمشجع إنتر الشهير باولو بونوليس. المذيع التلفزيوني الشهير يعبر عن رأيه بشأن السباق على لقب الدوري: "كلاهما يقلقني، بمعنى أنهما فريقان رائعان: نابولي تعرض لسلسلة من الحوادث القاتلة خلال الموسم، إنه فريق رائع. أنا معجب جداً بهوجلوند، والآن عاد دي بروين، وعاد أنجيسا، وعاد ماكتوميناي: باختصار، إنه فريق رائع. أما ميلان بقيادة أليجري، فماذا أقول؟ يقلقني قليلاً أقل بسبب التشكيلة في حد ذاتها، التي هي ممتازة بالمناسبة، لكن في الوقت نفسه لديهم حظ مذهل. لكن الحظ لا يمكن التحكم فيه... إنهما فريقان مهمان: ست نقاط هي الكثير وأتمنى أن يتمكنا من إدارتها".