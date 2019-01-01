بونوتشي يرفض شائعات رحيله عن يوفنتوس

وصول دي ليخت يصعب موقف بونوتشي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نفى ليوناردو بونوتشي، نجم دفاعات يوفنتوس، التقارير التي تحدث عن مغادرته الفريق هذا الصيف بوصول ماتياس دي ليخت.

يوفنتوس ضم دي ليخت مقابل 75 مليون يورو دُفعت لأياكس، مما دفع الإعلام للحديث عن فقدان بونوتشي مركزه أساسياً.

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وقال بونوتشي مع "لاجازيتا": "كل رحلة بها عودة، هنا دائماً شعرت أنني في المنزل، وهذا شعوري الآن، ولهذا عدت".

وأكمل: "افتقدت المنزل عندما كنت في ميلان، تلقيت عروضاً عدة ولكن في عقلي فكرت فقط في يوفنتوس، هنا عائلتي".

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وخرجت تقارير عن اهتمام من قبل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بالتعاقد مع بونوتشي في الفترة المقبلة.