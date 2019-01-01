بونوتشي يتحدث عن قرار انضمامه لميلان ويكشف عن أهمية ساري في يوفنتوس

تصريحات جديدة من الدولي الإيطالي..

يرى ليوناردو بونوتشي أن قرار تركه ليوفنتوس والانضمام إلى ميلان منذ عامين كان "كبيرًا" على سنه، واعتبره مصدرًا من مصادر النضج في حياته، ثم عاد وكشف أن أليساندرو نيستا هو مثله الأعلى في كرة القدم.

بونوتشي انضم إلى ميلان لمدة عام واحد، ولكنه لم يستطع أن يتحمل فراق البيانكونيري وعاد سريعًا إلى أحضان الأليانز ستاديوم، وعلى الرغم من أن الجمهور كان ضده في البداية، إلا أنه تمكن من كسب حب الجماهير اليوفينتينية مجددًا بما قدمه من أداء مميز آخر عامين.

الدولي الإيطالي أجرى حوالًا مطولًا تحدث فيه عن عديد القضايا، وأجاب حول ميلان بقوله "أظن إذا ما رجعت عامين أو ثلاثة للخلف، فإنني لم أكن لأتخذ بعض القرارات.".

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"قرار الانتقال إلى ميلان، كما يعلم الجميع، جعلني رجلًا ناضجًا أكثر. لقد كانت فرصة كبيرة لي أن أرحل إلى ميلان، ربما فرصة أكبر مني في تلك الفترة من الزمن."

ماوريسيو ساري تولى مقاليد القيادة الفنية في اليوفي خلفًا لماسميليانو أليجري، والذي حقق 6 ألقاب من الدوري الإيطالي، ويؤمن بونوتشي أن مدرب تشيلسي السابق قد قدّم تغيرات كثيرة في السيدة العجوزة.

"يوفنتوس شهد تحولًا كبيًرا بسبب ساري قياسًا بطريقة الكرة التي كُنّا نلعبها قبله. عليك أن تنسى كل ما كان قبله وتبدأ من جديد لتتأقلم مع الطريقة الجديدة فالأمر مختلف تمامًا. عليك قبول هذا التغير أولًا حتى تحصل على الراحة."

أما عن مثله الأعلى، فقال "إنه نيستا، لقد شاهدت له الكثير من الفيديوهات، أظن أننا نمتلك خصائص مشتركة كثيرة، تعلمت الكثير منه وطبقته على نفسي.".

وأتم "قديمًا وعندما كنت شابًا، كنت متعصبًا إلى حد كبير، عليك أن تستمتع بتواضع لكل من يُعطيك نصيحة لمصلحتك، هذا ما أفعله الآن.".