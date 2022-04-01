بونوتشي: نظام تصفيات كأس العالم سخيف، وغياب إيطاليا جنوني!

أكد ليوناردو بونوتشي نجم فريق يوفنتوس ومنتخب إيطاليا أن نظام تصفيات كأس العالم لم يكن عادلًا أبدًا في حق فريقهم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "ميرور"، وأكد خلالها أن تحديد الفريق الصاعد لكأس العالم بمباراة واحدة فقط هو أمر جنوني.

وقال بونوتشي: "لسوء الحظ ذلك هو ما حدث، لكن نظام التصفيات سخيف، عليك أن تلعب مباراة واحدة من الممكن أن يحدث أي شيء فيها، غيابنا جنوني".

وأضاف: "هناك بعض الفرق تأهلت لكأس العالم بعد أن خسرت أربعة وخمسة لقاءات، بينما نحن خسرنا مباراة واحدة وسنبقى في منازلنا".

وأردف: "تلك ليست بالأعذار، كان علينا أن نقدم ما هو أفضل من ذلك، من الآن سيكون علينا أن نتحسن ونجد طريقنا للعودة".

وأنهى كلماته: "لقد كان هناك الكثير من الأحاسيس عقب الفوز بكأس الأمم الأوروبية، لقد تهنا قليلًا، وهذا خرب طريقنا لكأس العالم".

جدير بالذكر أن إيطاليا كانت قد فشلت في الصعود إلى كأس العالم عقب الخسارة ضد مقدونيا في مباراة الدور الأوروبي الحاسم الخاص بالصعود لمونديال قطر 2022.