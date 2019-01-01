بونوتشي: مانشيني غير الكرة الإيطالية وكيليني صديقي داخل وخارج الملعب

مدافع إيطاليا يكشف عن هدفه مع اللاعبين الشباب في المنتخب

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف ليوناردو بونوتشي قائد المنتخب الإيطالي، عن هدفه مع كيليني زميله في المنتخب، مشيراً إلى أن مانشيني المدير الفني للمنتخب قام بتغير شكل الكرة الإيطالية.

ويستعد المنتخب الإيطالي لمواجهة البوسنة والهرسك مساء غد الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى اليورو القادم.

وقال بونوتشي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "منتخب البوسنة يستحق الاحترام حقق نتيجة طيبة في فنلندا، من الممكن أن يسبب لنا مشاكل".

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وواصل: "لديهم لاعبين رائعين أمثال إيدين دجيكو وبيانتش الذي سيعود لهم غداً ومن المتوقع أن تغلب عليهم الطابع الهجومي".

وأردف: "مانشيني بفكرة دقيقة للغاية، وانتشرت في جميع أنحاء إيطاليا وتغير معها شكل المنتخب، خاصة بعد تألق الشباب".

وتطرق المدافع صاحب الـ 32 عاماً، إلى الحديث عن شراكته في الدفاع مع زميله كيلليني، وقال: "انا وجورجيو تجمعنا علاقة صداقة واحترام، داخل وخارج الملعب سنستمر هكذا حتى نهاية مسيرتنا الكروية".

وتابع: "هدفنا هو أن يفهم جميع اللاعبين في المنتخب، أهمية المنتخب الوطني والدفاع عن ألوانه، لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين الشباب ويقومون بعملهم على أتم وجه".

الجدير بالذكر ان الأتزوري يتصدر المجموعة الأخيرة من التصفيات برصيد تسع نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن فنلندا صاحب المركز الثاني، بينما يأتي منتخب البوسنة في المركز الثالث بأربع نقاط.