بونجاح: نأمل في مواجهة ليفربول بنصف نهائي مونديال الأندية

مواجهة قوية في انتظار السبت أمام مونتيري في مونديال الأندية

من قطر - ماجد جزر

تحدث بغداد بونجاح مهاجم فريق السد القطري عن مواجهة مونتيري المكسيكي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

تستضيف الدوحة في الوقت الحالي، منافسات كأس العالم للأندية، بمشاركة السد كمستضيف للبطولة بكونه بطل لدوري نجوم قطر الموسم الماضي.

ويواجه السد نظيره مونتيري المكسيكي ضمن الدور الثاني من البطولة غدًا السبت، على ملعب "جاسم بن حمد"، بعد التأهل عقب الفوز على هينجين سبورت.

وقال بغداد بونجاح في تصريحات صحفية، في مران السد اليوم السبت: "في المباراة الماضية بذلنا جهدًا كبيرًا بسبب امتداد المباراة إلى وقت إضافي".

وأضاف المهاجم الجزائري: "أهدرنا العديد من الفرص خلال المباراة الماضية كانت كفيلة بحسم اللقاء في الشوط الأول ولكن تمكنا من حسمها في الإضافي".

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واختتم بغداد بونجاح بالتعليق على إمكانية مواجهة ليفربول في نصف النهائي، قال: "لدينا أمل لمواجهة ليفربول في مباراة نصف النهائي".

ويسعى السد لتحقيق إنجازًا في كأس العالم للأندية المقامة على أرضه ووسط جماهيره، من أجل تشريف الكرة القطرية على مشارف استضافة كأس العالم للكبار في 2022.