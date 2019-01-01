بونجاح مهاجمًا - التشكيل المثالي للدوري القطري
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
كشفت رابطة الأندية المحترفة القطرية، عن التشكيل المثالي لموسم 2018/2019، بعد انتهاء مسابقة دوري نجوم قطر بتتويج نادي السد.
وأعلنت الرابطة خلال حفل توزيع الجوائز اليوم الأحد، عن التشكيل المثالي للموسم الذي انتهى، حيث جاء كالآتي:
تشكيل #قطر١١ لموسم ٢٠١٩/٢٠١٨ حسب @TheQPA— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) April 28, 2019
سعد الدوسري - حارس مرمى
حامد أسماعيل - ظهير أيمن
عبدالكريم حسن - ظهير أيسر
خوخي بوعلام و بسام الراوي - قلب دفاع
كريم بوضيف وعبدالعزيز حاتم - خط وسط
تاباتا - صانع ألعاب
حسن الهيدوس - جناح أيمن
اكرم عفيف - جناح أيسر
بغداد بونجاح - مهاجم pic.twitter.com/sQx2wgUxm5
حراسة المرمى: سعد الدوسري.
الدفاع: عبد الكريم حسن، خوخي بوعلام، بسام الراوي، حامد إسماعيل.
خط الوسط: كريم بوضيف، عبد العزيز حاتم.
خط وسط هجومي: أكرم عفيف، تاباتا، حسن الهيدوس.
المهاجم: بغداد بونجاح.
جاء ذلك بعد تألق جميع اللاعبين بالتشكيل المثالي طوال الموسم الماضي في دوري نجوم قطر.