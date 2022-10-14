بومة في الكلاسيكو .. برشلونة يحتفل بـ"دريك" أمام ريال مدريد

خطوة للوصول لأكبر عدد ممكن من الجماهير

في واقعة فريدة من نوعها، قرر نادي برشلونة للمرة الأولى في تاريخه، استبدال شعار الراعي الرسمي على قميصه بشعار يخص أحد الفنانين في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

الفريق الكتالوني يحل ضيفًا على غريمه التقليدي، بعد غد، الأحد، في إطار جولة جديدة من الدوري الإسباني، وحرص النادي على دخولها بطريقة مختلفة.

الخطوة تأتي على هامش التعاون مع شركة "سبوتيفاي" وهي المنصة الصوتية الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم.

كيف يتعاون برشلونة مع دريك؟

برشلونة أعلن عبر موقعه الرسمي، أن الفريق سيضع على قميصه شعار المغني الكندي "دريك" والمعروفة بـ" OVO البومة" للجمع بين كرة القدم والموسيقي.

ويأتي هذا الأمر احتفالًا بالإنجاز الذي حققه دريك مؤخرًا، بعدما أصبح أول مغني يتم تشغيل أغانيه 50 مليار مرة على منصة سبوتيفاي.

ومن جانبه نشر المطرب الحائز على أكثر من 275 جائزة في حياته المهنية، صورة له بالقميص الذي سيرتديه برشلونة على حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

كيف علق برشلونة على هذه الخطوة؟

جولي جويو نائب رئيس التسويق بالنادي قال للموقع الرسمي:"للمرة الأولى في تاريخنا، نستبدل اسم شريكنا الرئيسي على قميص الفريق بفنان مشهور بمختلف أنحاء العالم وهو دريك".

وأضاف:"لقد حطم العديد من الأرقام القياسية بمختلف الفئات، وإنجازه الأخير يظهر قيمته في العالم، وهذه المبادرة تؤكد قدرتنا على أن نصبح منصة فريدة لديها القدرة على الوصول لأكبر عدد من الجماهير".

ومن المقرر أن يرتدي برشلونة قمصان تدريب خاصة تحمل اسم دريك والرقم 50 على الظهر مع شعار سبوتيفاي خلال عمليات الإحماء بالكلاسيكو.