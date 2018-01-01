جاري نيفيل منتقدًا: بوجبا "رقص على قبر" المُقال مورينيو

جاري نيفيل مازال يهاجم بول بوجبا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

واصل جاري نيفيل هجومه اللاذع على بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد، واصفًا ما فعله أمس بعد إقالة جوزيه مورينيو من تدريب الفريق الإنجليزي بأنه رقص على القبور.

وكان بوجبا قد استقبل خبر إقالة المدرب البرتغالي بنشر صورة عبر إنستجرام تحمل سخرية واضحة مطالبًا متابعيه باختيار العنوان المناسب لها، ليرد نيفيل عبر تويتر مؤكدًا أن الطرد يجب أن يكون مصير اللاعب الفرنسي كذلك.

وأوضح نيفيل موقفه بقوله لقناة سكاي سبورتس الإنجليزية "مانشستر يونايتد فريق أفضل بوجود بول بوجبا به، هذا أول شيء أريد قوله. لديه موهبة عظيمة وأؤمن به كثيرًا كلاعب وكنت أحبه منذ كان طفلًا في النادي، فالأمر ليس شخصي".

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"بوجبا بالتأكيد فشل مع المدرب، هو لا يؤمن به ولا يحبه وربما لا يراه مدربًا جيدًا، والعكس صحيح. مورينيو لا يرى بوجبا لاعبًا جيدًا كما يظن اللاعب نفسه. كان هناك انهيار كامل في العلاقة بين الرجلين خلال الـ6 أشهر الأخيرة وربما خلال العام الأخير. لكن الرقص على قبر مدرب مُقال أمر مرفوض".

"جوزيه مورينيو فقد وظيفته وبول بوجبا ومتابعيه ينشرون تلك الصورة على إنستجرام، ما يُقال على أن ذلك المنشور كان مجدولًا مسبقًا هو هراء، كلام تافه، تافه تمامًا".

ولم يُخف نيفيل مدافع اليونايتد السابق صدمته من رحيل مورينيو عن الفريق دون أن يفوز بلقب الدوري الإنجليزي، موضحًا أن المدرب دومًا ما يكون كبش الفداء لأن النادي لن يُضحي بلاعبين يُقدرون بـ700-800 مليون يورو من أجل مدرب ينال 20-25 مليون يورو، ولافتًا النظر كذلك لأن مورينيو هو المدرب الثالث الممتاز الذي يفشل في اليونايتد خلال السنوات الستة الأخيرة.