بول آينس: كان باستطاعتي إحداث التغيير الذي قام به سولشار

بول آينس يقدر العمل الذي قام به سولشار، ولكنه يؤكد في نفس الوقت أنه كان سيقوم به لو درب مانشستر يونايتد خلفًا لجوزيه مورينيو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد اللاعب والمدرب الإنجليزي السابق بول آينس أنه كان يستطيع إحداث نفس التغيير الذي قام به المدرب النرويجي أولي جونار سولشار مع مانشستر يونايتد.

وحقق الشياطين الحمر فوزهم التاسع من أصل 10 مباريات لعبها الفريق تحت قيادة سولشار، بواقع 9 انتصارات وتعادل وحيد بدون خسارة.

وبخصوص ذلك، تحدث بول آينس حول العمل الكبير الذي قام به سولشار في هذه الفترة القصيرة، والذي سبب تحولًا ملحوظًا على مستوى الأداء والنتائج.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ فبراير ٢٠١٩

وقال آينس: "لو حدث وتوليت تدريب مانشستر يونايتد خلفًا لمورينيو كنت سأقوم بنفس الأمور، الجميع يعلم أين كانت مشكلة مانشستر يونايتد"

وأضاف: "مانشستر يونايتد لديه مجموعة مميزة من اللاعبين، كانوا يحتاجون فقط إلى اللعب بأريحية ودون ضغوط إضافية، وهذا ما أعطاه لعم سولشار.

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد وصل إلى المركز الخامس على سلم ترتيب البريميرليج، وذلك بعد فوزه على ليستر سيتي وخسارة آرسنال أمام مانشستر سيتي.