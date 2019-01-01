بوليسيتش يعترف: أنا محبط بسبب فرانك لامبارد

بوليسيتش محبط بسبب قلة مشاركته مع تشيلسي بقيادة فرانك لامبارد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

اعترف جناح تشيلسي كريستيان بوليسيتش بأنه يشعر بالإحباط في الوقت الحالي بسبب التهميش الذي يتعرض له مع النادي الإنجليزي من قبل المدرب فرانك لامبارد.

وكان بوليسيتش قد تعاقد مع تشيلسي في يناير الماضي، حيث وقع العقد على أن ينضم بشكل فعلي ويصبح لاعبًا في الفريق بداية من الموسم الحالي.

ومع رحيل إيدين هازارد إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، كان من المتوقع أن يكون بوليسيتش هو نجم الفريق الجديد فيما يتعلق بالخط الأمامي.

ولكن ما قام به فرانك لامبارد المدير الفني الحالي للبلوز كان عكس المتوقع، حيث أعطى الأولوية لميسون ماونت وتامي أبراهام وويليان على الجناح الأمريكي المنضم من بوروسيا دورتموند.

وحول ذلك، صرح بوليسيتش بأنه يشعر بالإحباط بسبب تهميشه من قبل فرانك لامبارد، مؤكدًا أنه كان يتمنى دورًا أكبر من ذلك مع تشيلسي.

وأضاف: "أتيت إلى هنا بتحدٍ جديد، وتوقعت أنني سأشارك كثيرًا وستتاح لي الفرصة من أجل إثبات نفسي وقدراتي، ولكن ما حدث كان محبطًا جدًا بالنسبة لي"

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يذكر أن تشيلسي يحتل حاليًا المركز التاسع على سلم الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة جمعها من 9 مباريات لعبها حتى الآن.