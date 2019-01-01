بوليسيتش: لا أستطيع الانتظار لخوض مباراتي الأولى مع تشيلسي

لاعب البلوز الجديد كريستيان بوليسيتش ينتظر مباراته الأولى مع الفريق

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش أنه لا يستطيع الانتظار للمشاركة مع فريقه الجديد تشيلسي، الذي سينضم له خلال الصيف.

اللاعب الذي سينهي موسمه مع بوروسيا دورتموند قال للموقع الرسمي للبلوز: "انضمامي لتشيلسي يسعدني للغاية، لا أستطيع الانتظار حتى المشاركة معهم في اول مباراة، ستكون تجربة رائعة، ولكن علي أولًا أن أنهي موسمي مع بوروسيا دورتموند".

براهيم دياز: أود البقاء في ريال مدريد

وأضاف لاعب البلوز: "عليا أن أتأقلم مع العيش في إنجلترا، لقد كانت أكبر أحلامي اللعب في البريميرليج، تمثيل نادٍ مثل تشيلسي شرفًا كبيرًا بالنسبة لي".

يشار إلى أن تشيلسي كان قد أعلن في ديسمبر الماضي عن ضم بوليسيتش في ميركاتو الشتاء، ولكنه بقي في أسود الفيستيفاليا معارًا حتى نهاية الموسم.

ومن المتوقع أن يعتمد على بوليسيتش الذي كلف خزائن النادي اللندني 57 مليون يورو لتعويض الرحيل المحتمل لنجم البلوز إدين هازارد إلى ريال مدريد.