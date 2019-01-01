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بوليتانو يقترب من الرحيل عن إنتر

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أتالانتا وروما أبرز المهتمين بالتعاقد مع بوليتانو القريب من الخروج من إنتر

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن بوليتانو بات قريبًا من الخروج من إنتر خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

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وعلى الرغم من أن إنتر قد تعاقد معه بتفعيل بند أحقية الشراء خلال سوق الانتقالات الحالي، إلا أنه لا يبدو في حسابات كونتي للموسم الجديد.

وبناء على ذلك، ومن أجل الحصول على مزيد من الأموال لتدعيم الميركاتو والتعاقد مع اللاعبين المحببين لكونتي، يبدو أن بوليتانو سيكون أحد الراحلين.

وحسب كالتشيو ميركاتو فإن أتالانتا الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه مستعد للتعاقد مع الجناح الإيطالي الشاب.

وقالت أيضًا ريبوبليكا إن روما قد دخل على الخط بمجرد معرفته بأن إنتر ينوي التخلص من اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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يذكر أن إنتر يسعى للتعاقد مع أكثر من لاعب خلال ما تبقى من الميركاتو يأتي على رأسهم روميلو لوكاكو وإيدين دجيكو في الشق الهجومي.

 

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