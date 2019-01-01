بوليتانو مفتاح إنتر لحسم صفقة كولوسيفسكي

حركات تنقلات متوقعة بين إنتر وبارما وأتالانتا في يناير

أشارت تقارير في إيطاليا لإمكانية استخدام إنتر لمهاجمه ماتيو بوليتانو كورقة رابحة تساعده في حسم صفقة ديان كولوسيفسكي، لاعب أتالانتا المعار مع بارما.

وتحدثت عدة مصادر إيطالية، وأبرزها "سكاي" عن اقتراب النيراتزوري من حسم صفقة ضم الدولي السويدي الشاب، ولكن من أجل ضمه في يونيو المقبل.

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وأوضحت "كوريري" أن إنتر يريد اللاعب مباشرة في يناير من أجل تدعيم صفوفه، وأنه قد يستخدم بوليتانو بعرضه على أتالانتا أو بارما لإقناع الأخير بالتخلي عن نجمه مباشرة.

وذكرت الصحيفة أن في حال انتقال بوليتانو إلى أتالانتا، فالأخير قد يسمح لمهاجمه موسى بارو بالرحيل إلى بارما بالمقابل لسد النقص الذي سيسببه رحيل كولوسيفسيكي.

بينما تحدثت تقارير أخرى أن بوليتانو قد ينتقل لبارما مباشرة، ومعه لاعب إنتر فيديريكو دي ماركو، والذي لا يشارك بصفة أساسية، كما سبق له أن اللعب معاراً مع الجيالوبلو الموسم الماضي.

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ويدور الحديث أن إنتر وأتالانتا اتفقا على نقل كولوسيفسكي من النيراتزوري الصغير إلى الكبير مقابل قرابة 35 مليون يورو.

وفقد بوليتانو مركزه أساسياً مع إنتر الموسم الجاري، إذا شارك في 14 مباراة بمختلف المسابقات، معظمها كبديل، ولم يسجل أي هدف.