بولونيا ضد يوفنتوس: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بولونيا ضد يوفنتوس في الجولة 27 من الدوري الإيطالي 2020، والتي يستضيفها ملعب ريناتو دالارا

بولونيا 0 × 0 يوفنتوس

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10' تمريرات بين عناصر يوفنتوس في الخلف في بداية للهجوم.

5' بداية قوية من يوفنتوس في محاولة لإنهاء اللقاء سريعًا.

2' يوفنتوس على اليسار بالأبيض والأسود المعتاد، وبولونيا على اليمين بالأزرق والأحمر.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل يوفنتوس:

يبدأ المدرب ماوريتسيو ساري بطريقة (4-3-3) وبتشكيلة تضم:

التشكيل | 4-3-3

فويتشيك تشيزني

ماتيا دي شيليو - ماتييس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - خوان كوادرادو

أدريان رابيو - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - فيديريكو بيرنارديسكي

البدلاء: جيانلويجي بوفون - آرون رامسي - دوجلاس كوستا - دانيلو - بليز ماتويدي - دانييلي روجاني - كارلو بينسوليو - ماركو أوليفيري - سيموني موراتوري - جياكومو فريوني - لوكا زانيماكيا.

تشكيل بولونيا:

يبدأ المدرب سينيسا ميهايلوفيتش بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعببين تضم:

التشكيل | 4-2-3-1

لوكاس سكوربسكي

ميتشيل دايكس - سيتيفانو دينسفيل - دانيلو - تاكيهيرو تومياسو

ماتياس سفانبيرج - جاري ميديل

نيكولا سانسوني - روبيرتو سوريانو - ريكاردو أورسوليني

موسى بارو

Presenting you with a starting line-up for the first time in 1⃣1⃣4⃣ days 😃👇 #BolognaJuventus #WeAreOne pic.twitter.com/gV2oywdyYp — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) June 22, 2020

البدلاء: موسى جوارا - إبراهيما مباي - نيكولاس دومينجيز - جياكومو كانجيانو - أندريا بولي - أندري بالدورسون - جابرييلي كوربو - محمدو سار - أنجيلو دا كوستا - رودريجو بالاسيو - لاديسلاف كريتشي - فيديريكو بونيني.

جدول مباريات الدوري الإيطالي بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا

وسيحل اليوفي ضيفاً على نظيره بولونيا ، ضمن منافسات الجولة 27 من الكالتشيو، في المباراة التي سيستضيفها ملعب ريناتو دالارا.

وسيسعى البيانكونيري بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تحقيق الفوز غداً من أجل تجاوز أحزانه، بعد خسارة كأس إيطاليا أمام نابولي قبل أيام بركلات الترجيح 2-4 في مباراة كانت ماراثونية.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي..

ويحتل فريق يوفنتوس صدارة الترتيب برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف لاتسيو، وبفارق 6 نقاط عن الإنتر، فيما يحتل بولونيا المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

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