بولونيا ضد يوفنتوس: مباشر لحظة بلحظة

بولونيا 0 × 0 يوفنتوس

10' تمريرات بين عناصر يوفنتوس في الخلف في بداية للهجوم.

5' بداية قوية من يوفنتوس في محاولة لإنهاء اللقاء سريعًا.

2' يوفنتوس على اليسار بالأبيض والأسود المعتاد، وبولونيا على اليمين بالأزرق والأحمر.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

يبدأ المدرب ماوريتسيو ساري بطريقة (4-3-3) وبتشكيلة تضم:

التشكيل | 4-3-3

فويتشيك تشيزني

ماتيا دي شيليو - ماتييس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - خوان كوادرادو

أدريان رابيو - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - فيديريكو بيرنارديسكي

البدلاء: جيانلويجي بوفون - آرون رامسي - دوجلاس كوستا - دانيلو - بليز ماتويدي - دانييلي روجاني - كارلو بينسوليو - ماركو أوليفيري - سيموني موراتوري - جياكومو فريوني - لوكا زانيماكيا.

يبدأ المدرب سينيسا ميهايلوفيتش بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعببين تضم:

التشكيل | 4-2-3-1

لوكاس سكوربسكي

ميتشيل دايكس - سيتيفانو دينسفيل - دانيلو - تاكيهيرو تومياسو

ماتياس سفانبيرج - جاري ميديل

نيكولا سانسوني - روبيرتو سوريانو - ريكاردو أورسوليني

موسى بارو

