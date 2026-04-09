صدّر أستون فيلا كثافته العالية في الضغط بالدوري الإنجليزي الممتاز إلى القارة، مفككًا بولونيا بعرض من إنهاءٍ هجومي لا يرحم. حافظ الفريق الإنجليزي على انضباطه الدفاعي واستغل الفجوات البنيوية في خط دفاع أصحاب الأرض الإيطاليين طوال الدقائق التسعين.

وبينما وجد بولونيا نجاحًا في الأطراف خلال الدقائق الأولى، افتقر إلى الهدوء اللازم في الثلث الأخير لمجاراة مردود فيلا. تعزز النتيجة موقع فيلا في المراكز العليا من جدول الدوري الأوروبي، بينما تترك الروسوبلو أمام عمل كبير يتعين إنجازه.

الشوط الأول

4' — 💥 فرصة مبكرة لكاسترو

يعثر سانتياغو كاسترو على مساحة بين قلبي دفاع فيلا ويسدد كرة منخفضة. يُجبر إيميليانو مارتينيز على تصدٍ مبكر بأطراف الأصابع ليمنح ركلة ركنية.

12' — 🟨 بطاقة صفراء لأونانا

يُحذَّر أمادو أونانا بسبب تدخل متأخر على ريمو فرويلر في دائرة الوسط. كان لاعب الوسط البلجيكي في الجهة الخاطئة من الكرة خلال انتقال لبولونيا.

20' — 🔄 تغيير تكتيكي من إيمري

يشير أوناي إيمري إلى يوري تيليمانس للتراجع أعمق لتوفير مزيد من الغطاء ضد زيادة عدد بولونيا على الرواق الأيسر. يتحول فيلا إلى كتلة وسطية أكثر تحفظًا.

28' — ⚽ هدف لأستون فيلا

يكسر أولي واتكينز حالة الجمود بلمسة نهائية معتادة. تمريرة بينية متقنة من مورغان روجرز تجد المهاجم، فيسددها بهدوء متجاوزًا فيديريكو رافاليا إلى الزاوية السفلى.

35' — 📺 مراجعة تقنية VAR لركلة جزاء

يُستدعى الحكم إلى الشاشة لمراجعة احتمال وجود لمسة يد على عزري كونسا. وبعد مراجعة قصيرة، يُثبت القرار الأصلي بعدم احتساب ركلة جزاء، وسط إحباط كبير من جماهير الفريق المضيف.

41' — 💥 ماكغين تصطدم بالعارضة

يسدد جون ماكغين محاولة قوية من مسافة 20 ياردة تتجاوز رافاليا لكنها ترتطم بالعارضة. فيلا يفرض سيطرته مع اقتراب نهاية الشوط.

44' — 🟨 إنذار للوكومي

يتلقى جون لوكومي بطاقة صفراء بسبب خطأ متعمد على بوينديا لإيقاف هجمة سريعة لفيلا. الركلة الحرة الناتجة يتم إبعادها بسهولة.

الشوط الثاني

52' — ⚽ الهدف الثاني لأستون فيلا

يضاعف إيميليانو بوينديا التقدم برأسية ذكية عند القائم القريب. انطلاقة لوكاس ديني المتقدمة وعرضيته قدّمتا التمريرة المثالية للأرجنتيني.

61' — ⚽ بولونيا يقلص الفارق

يمنح لويس فيرغسون أصحاب الأرض الأمل بهدف متقن. يصل متأخرًا إلى منطقة الجزاء ليتابع عرضية جواو ماريو، متغلبًا على مارتينيز عند القائم القريب.

68' — 🔄 تبديل ثلاثي لبولونيا

يتحوّل فينتشنزو إيطاليانو إلى خطة أكثر هجومية، ويدفع بعناصر جديدة في الثلث الأخير. أصحاب الأرض يدفعون بعدد أكبر من اللاعبين إلى الأمام بحثًا عن هدف التعادل.

74' — ⚽ الهدف الثالث لأستون فيلا

مورغان روجرز يعيد فارق الهدفين. يتوغّل إلى منطقة الجزاء ويطلق تسديدة أرضية تتعرض لانحراف طفيف، مخادعةً حارس المرمى.

82' — 💥 مارتينيز يتصدى لبرنارديسكي

يحاول فيديريكو برنارديسكي تسديدة طائرة مذهلة من حافة المنطقة. مارتينيز يقدّم تصديًا عالميًا ليحوّل الكرة فوق العارضة، محافظًا على التقدم.

89' — 🟨 بطاقة صفراء لماكجين

يُنذَر قائد فيلا لإضاعة الوقت أثناء تنفيذ رمية تماس. فريق إيمري يدير الدقائق الأخيرة باحترافية.

90+2' — 🔄 تعزيز دفاعي

إيمري يدفع بمزيد من التغطية الدفاعية في الدقائق الأخيرة. نجح فيلا في تحييد تهديد بولونيا ليضمن النقاط الثلاث خارج أرضه.

الحكم النهائي عند صافرة النهاية

كان انتصار أستون فيلا بنتيجة 3-1 على ملعب ريناتو دالارا درسًا متقنًا في إدارة المباريات الأوروبية. وبينما سيطر بولونيا على فترات طويلة من الاستحواذ واختبر إيميليانو مارتينيز في عدة مناسبات، كانت الفاعلية الحاسمة لفيلا هي العامل الفارق. وقد عكست أهداف واتكينز وبوينديا وروجرز فريقًا أكثر ارتياحًا بكثير في التحولات. وأظهر بولونيا لمحات من الجودة عبر لويس فيرغسون، لكنه افتقر في النهاية إلى الصلابة الدفاعية اللازمة لاحتواء منافس من العيار الثقيل في الدوري الإنجليزي الممتاز.