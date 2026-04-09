وفّر ملعب ريناتو دال آرا أجواءً صاخبة كمرجل لهذا الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، لكن أستون فيلا هو من خرج وقد تعزّزت سمعته القارية أكثر. وبعد عودة من توقّف دام ثمانية عشر يوماً منذ فوزهم المحلي على وست هام، لم يُظهر فريق أوناي إيمري أي علامات صدأ. لقد فكّكوا فريق بولونيا الذي، رغم مسيرته اللافتة إلى هذه المرحلة بما في ذلك إقصاء روما، وجد نفسه متفوّقاً عليه تكتيكياً أمام المرشّحين الأبرز للقب.

وبالنسبة لفيلا، فإن هذا الفوز 3-1 يمثّل أكثر من مجرد أفضلية في لقاء الذهاب؛ إنه إعلان نوايا لنادٍ يوازن حالياً بين السعي لإنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز والطموحات الأوروبية. أما بولونيا، الذي يحتل المركز الثامن في الدوري الإيطالي ويعاني على أرضه، فيواجه الآن مهمة شبه مستحيلة في مباراة الإياب. وقد كانت المباراة تذكيراً سريرياً بالفجوة في الخبرة على هذا المستوى، إذ فرضت عناصر فيلا المخضرمة إيقاع اللعب واستغلت الهشاشات الدفاعية لدى رجال فينتشنزو إيتاليانو.

الفائزون

جون ماكغين

دخل قائد فيلا هذه المباراة تحت المجهر، بعدما حدّدته وسائل الإعلام الإيطالية ومدرب بولونيا فينتشنزو إيتاليانو باعتباره التهديد الأساسي. وردّ ماكغين بأداء اتّسم بمرونة تكتيكية هائلة. بدأ في دور أكثر تقدماً، ثم تراجع في نهاية المطاف إلى العمق لتعزيز خط الوسط، مظهراً لماذا يُعد محور منظومة إيمري. وبإحرازه هدفاً جديداً في شباك الروسوبلو—وهو هدفه الثالث ضدهم خلال ثمانية عشر شهراً—أثبت أنه مُعذِّبهم الدائم. لقد رسّخت قدرته على الانطلاق من العمق وقيادته في أجواء معادية مكانته كلاعب للحظات الكبيرة، مبرّراً تقريباً بمفرده رفض النادي الالتفات إلى شائعات انتقالات عيد الفصح التي ربطته بالرحيل.

يوري تيليمانس

بالعودة إلى التشكيلة الأساسية للمرة الأولى منذ عدة أسابيع، قدّم تيليمانس رباطة الجأش والأمان التقني اللذين افتقدهما فيلا أحيانًا خلال غيابه. وبالشراكة مع أمادو أونانا، أكمل الدولي البلجيكي 92% من تمريراته، مؤديًا دور المايسترو الذي أتاح لفيلا الصمود أمام فترات ضغط بولونيا المبكرة. كان إشراكه مخاطرة محسوبة من إيمري، لكنها أتت أُكلها على نحو كبير، إذ ساعد على إدارة التحول من الدفاع إلى الهجوم بدقة سريرية. ويضمن هذا الأداء أنه أصبح الآن لاعبًا أساسيًا لا جدال فيه خلال "الموسم المصغّر" الحاسم من سبع مباريات الذي سيحدد آمال فيلا في دوري أبطال أوروبا.

أوناي إيمري

أضاف الفائز بهذه البطولة أربع مرات بصمة تكتيكية جديدة إلى سجله. وقد لاقت تحذيرات إيمري للاعبيه بضرورة "احترام البطولة" صدى واضحًا، إذ لعب فيلا بانضباط فريق اعتاد التواجد هنا مرات عديدة من قبل. وخلق قراره بإشراك إميليانو بوينديا أساسيًا إلى جانب مورغان روجرز زيادةً في الحلول الإبداعية لم يتمكن خط دفاع بولونيا الرباعي—الذي افتقد عناصر مهمة مثل ميخائيل فيتيك—من مجاراتها. وقد وضع إيمري الآن فيلا في موقع الفريق الذي ينبغي التغلب عليه في الدوري الأوروبي، رافعًا كذلك من أسهمه بوصفه—على الأرجح—أفضل مدرب لمباريات الأدوار الإقصائية في كرة القدم الأوروبية الحديثة.

الخاسرون

فيديريكو رافاليا

بعد أن أُنيطت به مهمة حراسة المرمى في غياب لوكاش سكوروبسكي، عاش رافاليا ليلة صعبة خلف دفاع مهتز. وبينما لم يكن بوسعه فعل الكثير أمام القوة الهائلة لهدف فيلا الثالث، فإن تمركزه في الهدف الأول كان محل تساؤل، كما افتقد للحضور القيادي اللازم لتهدئة خطه الخلفي خلال اندفاعة فيلا في الشوط الثاني. وفي مباراة كان بولونيا يحتاج فيها إلى حارس مرمى بلا أخطاء للحفاظ على التكافؤ، كلّفهم عجز رافاليا عن تنظيم منطقته أثناء الكرات الثابتة الكثير. ومن المرجح أن يدفع هذا الأداء إلى مطالبات بحل أكثر ديمومة بين القائمين إذا استمر غياب سكوروبسكي.

فينتشينزو إيتاليانو

على الرغم من إشادته قبل المباراة بجون ماكغين، فشل إيتاليانو في وضع منظومة قادرة على تحييد الدولي الاسكتلندي. لقد استُغل خط دفاع بولونيا المتقدم مرارًا بفضل اللعب المباشر لمورغان روجرز وأولي واتكينز، وكانت تعديلات إيتاليانو التكتيكية في الشوط الثاني متأخرة جدًا لوقف المد. ومع وصول سجل بولونيا على أرضه إلى فوز واحد فقط في آخر سبع مباريات على ملعب دالآرا، يتزايد الضغط على إيتاليانو لإيجاد حل لافتقار الفريق إلى الثبات محليًا وأوروبيًا. والخسارة 3-1 على أرضه تُنهي عمليًا حلمه الأوروبي ما لم تحدث معجزة في فيلا بارك.

جون لوكومي

كُلِّف المدافع الكولومبي بمراقبة أولي واتكينز والحد من خطورته، لكنه عانى طوال الأمسية من حركة المهاجم وحضوره البدني. ووقع لوكومي خارج موقعه في الهدف الثاني، وبدا أكثر إحباطاً مع تقدم المباراة، قبل أن ينال في النهاية بطاقة صفراء بسبب خطأ متعمد. وبصفته قائداً في دفاع بولونيا، أخفق في تقديم الصلابة التي كان إيمري قد حذّر فريقه منها. وقد أبرز هذا الأداء الفجوة الدفاعية بين فرق منتصف جدول الدوري الإيطالي ونخبة الدوري الإنجليزي الممتاز، تاركاً سمعة لوكومي متضررة إلى حد ما على المسرح الكبير.

في الختام، أصبح أستون فيلا يضع قدماً في نصف النهائي. فقد كانت حدّتهم الحاسمة، بقيادة جون ماكغين وتحت إشراف أستاذ هذه البطولة، أوناي إيمري، أكثر مما يستطيع فريق بولونيا تحمله، إذ افتقر إلى رباطة الجأش الدفاعية اللازمة. ورغم أن الإيطاليين أظهروا لمحات من المستوى الذي مكّنهم من إقصاء روما في الدور السابق، فإنهم تلقّوا في النهاية درساً على يد آلة فيلا الأكثر خبرة واعتماداً على البيانات. وتبدو مباراة الإياب في برمنغهام الآن بمثابة إجراء شكلي.