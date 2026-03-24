بولونيا: حالة بوبيغا وأودغارد، سيغيبان لمدة 2-3 أسابيع، والمباريات التي سيغيبان عنها

أعلن نادي بولونيا نتائج الفحوصات الطبية التي خضعلها اللاعبان المصابان بوبيغا وأودغارد: "أظهرت الفحوصات التي خضع لها توماسو بوبيغا إصابة طفيفة في العضلة الحرقفية الفخذية اليمنى، مع فترة تعافي تتراوح بين 2 و3 أسابيع. وأظهرت الفحوصات التي خضع لها ينس أودغارد إصابة طفيفة في العضلة المستقيمة الفخذية اليسرى، مع فترة تعافي تتراوح بين 2 و3 أسابيع".





سيغيب كلا اللاعبين عن المباريات ضد كريمونسي (5 أبريل) وأستون فيلا (9 أبريل) وليتشي (12 أبريل). كما أن مشاركتهما في مباراة الإياب من ربع نهائي الدوري الأوروبي ضد أستون فيلا، المقررة في 16 أبريل، غير مؤكدة.