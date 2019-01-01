بولونيا يقترب من إبراهيموفيتش وميلان يضع خطته

إبرا أعلن الرحيل عن جالاكسي

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن بولونيا بدأ التحرك جدياً لضم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأعلن إبرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء انتهاء مغامرته في الولايات المتحدة الأمريكية مع جالاكسي.

وبحسب "سكاي"، فمدرب بولونيا سينيسا ميهايلوفيتش اتصل شخصياً بزلاتان من أجل إقناعه بالقدوم واللعب معه في بولونيا بالنصف الثاني من الموسم.

وتشير التقارير أن بولونيا مستعد أن يعرض على السويدي عقداً لعام ونصف، وأن الأخير يرحب بالفكرة بسبب الصداقة مع المدرب الصربي منذ كانا سوياً في إنتر.

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وعلى الجانب الآخر، أشارت "لاجازيتا" أن ميلان لم يفقد الأمل في ضم إبرا، ومستعد للتضحية بعدد من لاعبيه في يناير من أجل فتح المجال للصفقة.

وذكرت الصحيفة أن ميلان يريد بيع الثنائي فرانك كيسي، والذي خرج من حسابات المدرب ستيفانو بيولي، وزميله ريكاردو رودريجيز، لتوفير سيولة مادية تساعده على راتب إبراهيموفيتش.

والجدير بالذكر أن عقد إبرا مع فريقه الأمريكي ينتهي بحلول نهاية ديسمبر المقبل، ويحق له التوقيع مجاناً مع أي نادي آخر.