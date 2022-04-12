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دوري روشن السعودي

"بولندا أكلت طُعم السعودية وواجهت فرنسا ومبابي"

أحمد رفعت
9:08 م غرينتش+2 4‏/12‏/2022
Robert Lewandowski Poland Saudi Arabia World Cup 2022
السعودية خسرت أمام بولندا لتورطها أمام فرنسا

يرى الإعلامي دباس الدوسري، أن المنتخب البولندي أكل الطُعم الذي منحه له السعودية، خلال منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، ليواجه فرنسا في دور الـ16.

وودع المنتخب البولندي دور الـ16 ببطولة كأس العالم، بعد الخسارة على يد فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، باللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد.

ونشر دباس الدوسري عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يتحدث فيها عن توديع منتخب بولندا لكأس العالم.

وجاء نص تغريدة الدوسري كالآتي: "الخروج من المجموعات أفضل من مواجهة فرنسا ومبابي، أكّلنا بولندا الطعم".

وكان المنتخب السعودي قد خسر أمام بولندا في كأس العالم بهدفين مقابل هدف واحد، ليتأهل بولندا إلى دور الـ16 بدلًا من الأخضر السعودي ويواجه فرنسا.

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