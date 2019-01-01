بولاسي: كأس الأمم هي تحضيري للموسم الجديد

النجم الكونغولي يانيك بولاسي يؤكد إنه يتخذ من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليًا إعدادًا للموسم الجديد رفقة إيفرتون.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الكونغولي يانيك بولاسي لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي أنه يتخذ من مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية إعدادًا من أجل الموسم الجديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية خاصة أدلى بها اللاعب لصالح جول.كوم وأكد خلالها أنه يسعى دومًا لتقديم أفضل ما لديه من أجل المنتخب.

وقال بولاسي: "منطقيًا لو أردت حقًا التفكير في الأمر سأضع مسيرتي الكروية أولًا وأعود لإيفرتون، أنا أشعر بنفسي، وقتها سأكون في أفضل حال وسأخوض موسم الإعداد، وهذا يقدم فارق كبير بالنسبة لأي لاعب".

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وأضاف: "بالنسبة لي الأمر ليس حول مجرد المشاركة، أردت التواجد هنا في كأس الأمم الإفريقية وتقديم أفضل ما لدي، لكنني أتخذ البطولة أيضًا كنوع من التحضير للموسم الجديد".

وأكمل: "أعتقد أنني قدمت مباريات طيبة للغاية هذا الموسم، لكنه تمدد بسبب كأس الأمم، وكل لاعب يكون في حاجة للراحة، لا أريد أن أكون اتصنع الأعذار، لقد جئت لتقديم كل ما لدي لبلدي، وبكل قلبي، وأريد أن أقوم بذلك طوال الوقت".

واختتم تصريحاته: "لقد كنت دومًا محبًا للتحديات، أعتقد أن كل شيء قمت به في مسيرتي الكروية كان تحديًا خاصًا، ومنحني المزيد من قوة".