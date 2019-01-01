هل يظهر روديجير بمواجهة تشيلسي وساوثامبتون؟

بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها هذا الأسبوع

طمأن المدافع الألماني أنطونيو روديجير لاعب تشيلسي، مدربه فرانك لامبارد، بخصوص حالته النفسية قبل مواجهة ساوثامبتون مساء اليوم الخميس بالدوري الإنجليزي.

روديجير تعرض لواقعة هجوم عنصري يوم الأحد الماضي، خلال فوز الفريق على توتنهام بهدفين دون رد، والتي صاحبها حالة كبيرة من الجدل.

الحادثة وقعت بعد تعرض سون هيونج مين مهاجم توتنهام للطرد، بعد ضربه روديجير، وسط حالة من الغضب لجمهور سبيرز الذي اتهم لاعب البلوز بالتمثيل، وقام بعضهم بتوجيه هتافات عنصرية ضده.

صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت جلوس لامبارد مع روديجير هذا الأسبوع، للحديث معه للوقوف على إمكانية ظهوره ضد ساوثامبتون أو الحصول على راحة للتعافي من الموقف.

وأوضحت أن روديجير أكد لمدربه على جاهزيته الكاملة لخوض المباراة، بعدما وضع كل ما حدث بالجولة الماضية من البريميرليج خلف ظهره.

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وفي سياق متصل قام تشيلسي وتوتنهام بفتح تحقيق شامل من أجل مناقشة ما حدث لروديجير، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتورطين.

ويلعب تشيلسي ضد القديسين وهو في المركز الرابع بجدول البريميرليج بـ32 نقطة، بفارق كبير عن ليفربول المتصدر بـ49 نقطة.