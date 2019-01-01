أوباميانج يوضح نصائح أرتيتا للاعبي أرسنال ضد بورنموث

المهاجم الجابوني يتحسر على ضياع الفوز خارج ملعب فريقه

كشف بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، عن شعوره بالإحباط من فشل فريقه في تحقيق الفوز على بورنموث، بالمباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، بالجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

أرسنال اكتفى بالتعادل الإيجابي 1/1 مع مضيفه العنيد، حيث افتتح دان جوسلينج التسجيل لبورنموث، قبل أن يحرز أوباميانج هدف التعديل للضيوف.

المباراة شهدت تواجد ميكيل أرتيتا المدرب الجديد للمدفعجية، والذي دفع بأوباميانج وأليكساندر لاكازيت ورييس نيلسون بخط الهجوم.

وقال المهاجم الجابوني بعد التعادل:"أضعنا العديد من الفرص السهلة في الشوط الثاني، حيث كانت كفيلة بمنحنا الثلاث النقاط ولكنها كرة القدم".

وأضاف:"أعتقد أن روح الفريق كانت جيدة جداً ولكن علينا تحسين مستوانا في استغلال الفرص أمام المرمى بشكل أفضل".

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وتابع:"أرتيتا نصحنا بين الشوط باللعب بنفس الطريقة واحترام الخطة، والعمل بجد من أجل التسجيل والتعامل بعنف أكبر في الالتحامات الفردية، وسنحاول الالتزام بكل ذلك في المباريات القادمة".

ورفع الفوز من رصيد أرسنال إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول البريميرليج، بفارق 8 نقاط عن تشيلسي الرابع، قبل مواجهتهما معاً الأحد المقبل.