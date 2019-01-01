كوبا ليبيرتادورس

بوكا جونيورز يستقر على رقم دي روسي في كوبا ليبرتادوريس

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(C) Getty Images
اللاعب سيمثل الفريق الأرجنتيني حتى مارس القادم
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني استقر على رقم قميص لاعبه القادم دي روسي، في بطولة كأس ليبرتادوريس.

واقترب دي روسي من الانضمام إلى بوكا جونيورز، في صفقة انتقال حر بعدما رفض ناديه السابق روما الإيطالي تجديد عقده مع الفريق.

وكانت نية اللاعب صاحب الـ 36 عاماً الاعتزال، إلا أن بعض التقارير خرجت من الأمس، تؤكد على انضمامه للنادي الأرجنتيني في فترة الانتقالات الحالية.

ومن المنتظر ان يرتدي قائد الذئاب السابق، القيمص رقم 16 مع فريقه الجديد، في بطولة كأس ليبرتادوريس، ووفقاً للتقارير الأرجنتينية.

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الجدير بالذكر أن، أن عقد دي روسي الجديد وفقاً لشبكة سكاي، يكون حتى عام 2020، وتبلغ قيمته 800 ألف يورو.

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