بوكا جونيورز يحقق كأس مارادونا على حساب برشلونة بركلات الترجيح

نجح بوكا جونيورز في الفوز ببطولة كأس مارادونا الودية، على حساب برشلونة بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وشهدت مباراة اليوم الظهور الأول لداني ألفيش، لاعب برشلونة الذي عاد إلى بيته القديم برشلونة الشهر الماضي، وسيظهر للمرة الأولى بشكل رسمي في يناير المقبل.

المباراة بدأت هادئة وفي الربع ساعة الأولى اختفت الفرص الخطرة بين الطرفين، وبعد مرور 18 دقيقة، أطلق ألفيش تسديدة قوية تصدى لها روسي حارس برشلونة وحولها إلى ركنية مرت بسلام على الفريق الأرجنتيني.

وفي الدقيقة 28 كانت أولى الفرص الخطرة في المباراة من نصيب بوكا جونيورز، عن طريق فيلا الذي انفرد بمرمى الفريق الكتالوني بعد تمريرة كاردونا، وسدد تسديدة قوية ولكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 36 أطلق فيليب كوتينيو تسديدة قوية، مرت بسلام على مرمى روسي وخرجت إلى ركلة مرمى، لينتهي الشوط الأول بعدها بالتعادل السلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني وبمرور خمس دقائق فقط، أرسل داني ألفيش عرضية أبعدها دفاع بوكا جونيورز بشكل خاطئ، ووصلت إلى فيران جوتجلا الذي سدد تسديدة قوية سكنت الشباك.

وسريعًا وتحديدًا في الدقيقة 57 كان سيأتي الرد من بوكا جونيور، انفراد ولكن نيتو يتألق ويتصدى للكرة ويحافظ على نظافة شباكه.

وفي الدقيقة 76 نجح زيبايوس، في تسجيل هدف التعادل للفريق الأرجنتيني، بعد عرضية من فابرا.

واستمرت محاولات الفريقين لخطف هدف الفوز ولكن دون فائدة لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، وتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسمها بوكا جونيورز بنتيجة 4-2.