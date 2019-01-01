بوكا جونيورز يتمسك بالأمل في ضم دي روسي

يتابع مباريات الفريق الأرجنتيني باستمرار

أكد نيكولاس بورديسو المدير الرياضي لنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، على أمله في التعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي دانيلي دي بروسي.

النجم المخضرم غادر روما عقب نهاية عقده هذا الصيف، ليبدأ البحث عن فرصة جديدة له بعيداً عن الذئاب.

بورديسو سبق وأن لعب بجوار دي روسي في روما قبل الاعتزال والعمل ببوكا جونيورز، والآن يحاول جلبه للعمل معه في النادي الأرجنتيني.

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وقال بورديسو في تصريحات صحفية:"الأقاويل مستمرة حول دي روسي، أنا أعرفه جيداً وهو فتح الباب أمام المجيء هنا".

وأضاف:"انتقاله لبوكا سيكون مثل زينة الكعكة، دانيلي يستطيع اللعب هنا بسهولة، لعبت 5 خمس سنوات وأعرف قدراته".

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وتابع:"دي روسي شاهد العديد من مباريات الفريق، ويؤمن بتميز بوكا عن العديد من الأندية والمسابقات الأخرى".

يذكر أن دي روسي ارتبط أيضاً هذا الصيف بالانتقال لبعض الفرق في الدوري الأمريكي والصيني.