بوكا جونيورز وريفر بليت يضربان موعداً جديداً في ليبيرتادوريس

نهائي تاريخي لُعب بين الفريقين العام الماضي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حجز ريفر بليت بطاقته في نصف نهائي كوبا أمريكا على حساب سيرو بورتينو، ليواجه غريمه بوكا جونيورز في إعادة لنهائي الموسم الماضي.

وتعادل ريفر مع الفريق الباراجواياني فجر الجمعة 1-1، ليتأهل بمجموع اللقاءين بنتيجة 3-1 لسابق انتصاره ذهاباً.

وسيجد ريفر في طريقه بوكا الذي عبر لنفس الدور بعد الفوز على ليجا دي كيتو الإكوادوري بمجموع 3-0 في المباراتين.

وستكون المواجهة إعادة لنهائي النسخة الماضية، والذي انتهى الذهاب فيه بالتعادل 2-2، قبل أن يشهد لقاء العودة أحداث شغب وينقل إلى مدريد.

وتُوج ريفر بالعاصمة الإسبانية على حساب بوكا بمجموع 5-3 بعد التمديد في لقاء شهد متابعة العديد من نجوم العالم في "سانتياجو برنابيو".

يذكر أن الفريقين سيتقابلان الأسبوع المقبل أيضاً، ولكن ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني.