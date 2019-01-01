بوفون يكشف سر اختيار رقمه الجديد مع يوفنتوس

رقم خاص للنجم الإيطالي المخضرم

كشف جيانلويجي بوفون الحارس المخضرم المنضم حديثاً ليوفنتوس، عن قميصه الجديد مع البيانكونيري الموسم القادم.

بوفون وقع مع يوفنتوس في صفقة انتقال حر مساء اليوم الخميس، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال الإيطالي عقب عودته لبيته القديم:"قميصي مع يوفنتوس؟ أعتقد رقم 77 لأنه يمثل الكثير من قصتي حيث ارتديته مع بارما".

وأضاف:"كان موسما استثنائياً لي وقتها وتسبب في قدومي ليوفنتوس للمرة الأولى".

وتابع:"أوجه الشكر لكيليني وتشيزني، حيث عرضوا علي القميص رقم 1 وكذلك شارة القيادة".

وأكد صاحب الـ41 عاماً، أنه رفض عرض الثنائي، حيث يرى أن تشيزني باعتباره الحارس الأساسي هو الأحق برقمه، وكذلك عدم الحاجة لانتزاع الشارة من صديقه كيليني.