بوفون يحدد موعدًا صادمًا لاعتزاله كرة القدم

رفض اختيار الأفضل في التاريخ

يرفض الحارس المخضرم جانلويجي بوفون، فكرة اعتزال كرة القدم، رغم تقدمه في السن، مرحبًا بممارسة اللعبة حتى تخطيه 50 سنة.

أسطورة يوفنتوس ومنتخب إيطاليا، يبلغ من العمر الآن 44 سنة، وألمح إلى أنه قد يطيل مسيرته الكروية لمدة 11 عامًا أخرى.

وجاء ذلك خلال تواجده في مؤتمر صحفي مع فريقه الحالي بارما الذي يستعد لخوض الموسم القادم بدوري الدرجة الثانية الإيطالية.

متى يعلن بوفون اعتزاله؟

شارك الحارس المخضرم في 26 مباراة مع بارما الموسم الماضي بعدما أنهى فترته الثانية مع يوفنتوس في صيف عام 2021، ويبدو أنه يتطلع لقضاء المزيد من السنوات في الملاعب.

وقال بوفون في مؤتمر صحفي استعدادًا للموسم الجديد:"قد أعلن اعتزالي عندما يبلغ عمري 55 سنة، قضيت 10 سنوات في بارما ثم 20 مع يوفنتوس ولا أريد التوقف في الوقت الحالي".

Gianluigi Buffon doesn't want to retire for another decade 😅 — GOAL News (@GoalNews) July 15, 2022

وأضاف:"فكرة الاعتزال كانت تدور في ذهني لمدة 10 سنوات لكنني قررت الاستمرار بعدما مررت بتجارب مهمة ساعدتني في معرفة عالم كرة القدم".

وأما عن خططه بعد انتهاء مسيرته:"لست متأكدًا من إمكانية بقائي في عالم كرة القدم بعد الاعتزال، ربما أقوم بتجربة شيء آخر".

من هو اللاعب الأفضل في العالم؟

لعب بوفون مع وضد العديد من النجوم المميزين خلال مسيرته الحافلة في الملاعب، حيث لعب بجوار كريستيانو رونالدو وواجه ليونيل ميسي في عدة مناسبات.

وحول اللاعب الأفضل في التاريخ، قال العملاق الإيطالي:"لم ألعب مع ميسي مطلقًا لذلك لا يمكنني الرد".

وأوضح:"الأبطال يمكن مشاهدتهم ومعرفتهم جيدًا داخل غرفة الملابس، عندما تختار الأفضل يجب عليك التركيز على شخصية اللاعب كرجل وليس من الناحية الفنية فقط".

واستكمل:"عندما يفكر الناس في اللاعب الأفضل على مر العصور، يجب أن يأخذوا في الاعتبار أن الكرة قد تغيرت ونحن الآن نتلقى الكثير من المساعدة للظهور بشكل أفضل".

وأنهى حديثه:"ليس من العدل التقليل من بيليه ودييجو مارادونا ويوهان كريف، لو كانت لديك روح رياضية فعليك الاعتراف بأنك كنت أفضل لاعب إلى جانب الآخرين أيضًا".

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