بوفون يتلقى عرضاً إنجليزياً

عدة أندية تطارد الإيطالي المخضرم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت مصادر إيطالية أن الحارس الإيطالي المخضرم جيانليويجي بوفون تلقى عرضاً من صفوف ليدز يونايتد في الساعات الماضية.

بوفون أعلن رحيله عن بي إس جي وعدم تجديد عقده، وأكد وجود عدة عروض من داخل إيطاليا وخارجها، وأبرزها بورتو.

وقالت "كوريري ديلا سيرا" إن أندريا رادريزاني، رئيس ليدز الإيطالي، هو السبب وراء اهتمام ليدز بضم بوفون.

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فيليكس سانشيز "مدرب قطر ": لسنا معروفين جيدًا في أمريكا الجنوبية، ولكن لدينا لاعبين مميزين للغاية، وقد جئنا للمنافسة على اللقب وليس لالتقاط الصور مع ميسي 🗣️ pic.twitter.com/5OyO2pUndW — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 23, 2019

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بوفون أكد في حوار بالأيام الماضية أنه لم يقرر بعد خطوته المستقبلية، وأنه يريد تجربة تثير حماسه، مؤكداً عدم سعيه وراء المال.

الصحف الإيطالية تحدثت عن عدة عروض من إيطاليا من بارما، أتالانتا، بريشيا، وأندية أخرى أبدت اهتماماً بضم بوفون.

ولعب بوفون، 41 عاماً، الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان، وتبادل الحراسة مع الفرنسي ألفونس أريولا.