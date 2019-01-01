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بوفون يتلقى عرضاً إنجليزياً

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Getty Images
عدة أندية تطارد الإيطالي المخضرم
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت مصادر إيطالية أن الحارس الإيطالي المخضرم جيانليويجي بوفون تلقى عرضاً من صفوف ليدز يونايتد في الساعات الماضية.

بوفون أعلن رحيله عن بي إس جي وعدم تجديد عقده، وأكد وجود عدة عروض من داخل إيطاليا وخارجها، وأبرزها بورتو.

وقالت "كوريري ديلا سيرا" إن أندريا رادريزاني، رئيس ليدز الإيطالي، هو السبب وراء اهتمام ليدز بضم بوفون.

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بوفون أكد في حوار بالأيام الماضية أنه لم يقرر بعد خطوته المستقبلية، وأنه يريد تجربة تثير حماسه، مؤكداً عدم سعيه وراء المال.

الصحف الإيطالية تحدثت عن عدة عروض من إيطاليا من بارما، أتالانتا، بريشيا، وأندية أخرى أبدت اهتماماً بضم بوفون.

ولعب بوفون، 41 عاماً، الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان، وتبادل الحراسة مع الفرنسي ألفونس أريولا.

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