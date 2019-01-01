بوفون: نيمار ومبابي سبب انتقالي لباريس سان جيرمان

بوفون يتحسر على عدم مزاملة رونالدو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكر جيانلويجي بوفون، حارس باريس سان جيرمان، أنه دائماً ما يحب مزاملة أفضل لاعبي العالم وأن هذا من أسباب اختياره الانتقال إلى النادي الفرنسي.

وانتقل بوفون إلى بي إس جي الصيف الماضي رغم بلوغه الأربعين بعد مشوار دام 22 عاماً مع يوفنتوس في إيطاليا.

وقال بوفون في حوار مع "إسبورتي إنترأتيفو": "في مشواري دائماً أحببت اللعب مع أفضل اللاعبين، أعتقد أنني زاملت أعظمهم". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأكمل: "بالتأكيد ليس معهم كلهم وإلا كنت سأغير فريقي كل عام، لوددت أن ألعب مع رونالدو مثلاً".

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وأتبع جيجي: "من الأسباب التي حفزتني لاختيار الاستمرار في اللعب هو مكالمة باريس سان جيرمان".

وأردف: "النادي يملك أهداف مهمة، وهنا يمكنني أن أزامل نيمار ومبابي، وهذان عاملان مهمان في قراري".

وختم بوفون حديثه بالكشف عن فريقه المفضل بالبرازيل: "لو كنت سأختار سأقول فلامينجو، أبنائي يحبون فلومينينزي".

وكان بوفون قد أمضى عقداً لعامين مع بطل الدوري الفرنسي مقابل ما يقارب ثمانية مليون يورو موسمياً.