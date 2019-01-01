بوفون: لا أفكر في تجديد عقدي وأولدترافورد لا يمثل لي ذكرى سيئة!

حارس باريس سان جيرمان المخضرم جوانليدجي بوفون سعيد بالفوز على مانشستر يونايتد ولا يفكر في تجديد عقده

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب جوانليدجي بوفون حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان عن سعادته بالفوز على مضيفه مانشستر يونايتد بثنائية مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب أولدترافورد في إطار مباريات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وأصبح بوفون رابع لاعب يتخطى الحادية والأربعين من عمره ويشارك في دوري أبطال أوروبا، وعاشر أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المسابقة.

صحيفة | مستقبل ساري سيُحسم خلال الأسبوعين القادمين

بعد المباراة تحدث الحارس الإيطالي المخضرم لشبكة سكاي سبورتس وقال: "لقد قدمنا أفضل ما لدينا طوال 90 دقيقة، اللعب بروح الفريق كان أحد مفاتيح هذا الانتصار، خاطرنا في بعض الأحيان وتفوقنا عليهم بالضغط، وهذا ما يحسم مثل هذه المناسبات المتوازنة".

وعن استمراره مع باريس أم لا قال حارس يوفنتوس السابق: "لا أفكر في هذا الأمر، لكي أكون صريحًا أنا أفكر فقط بالاستماع بكرة القدم وأن أكون مفيدًا لزملائي وللفريق داخل أو خارج الملعب.

بوفون الذي كان قد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2003 بقميص البيانكونيري أمام ميلان بركلات الترجيح قال: "في هذا النهائي أنهيت المباراة بشباك نظيفة، واليوم أيضًا خرجت من المباراة بشباك نظيفة وحققنا فوزًا رائعًا في ظل الإصابات وظروف الفريق، بالتأكيد ذكريات نهائي 2003 حزينة، ولكن رقميًا خرجت بشباك نظيفة في المباراتين".