بوفون غير راضٍ عن الأداء رغم الفوز على بوردو!

حارس مرمى باريس سان جيرمان جوانليجي بوفون يبدي إحباطه من أداء الفريق رغم الفوز على بوردو

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب جوانليجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان عن عدم رضاه على أداء الفريق رغم الفوز على بوردو بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي استضافها ملعب حديقة الأمراء في الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الفرنسي "ليج 1".

وقال بوفون في تصريحاته لصحيفة ليكيب الفرنسية: "بعيدًا عن النتيجة لم يعجبني الأداء، أعتقد أنه علينا أن نتطور على الجانب الذهني وأن نخوض المباريات بروح مختلفة".

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كما أضاف الحارس الدولي الإيطالي: "تنتظرنا مباراة مهمة يوم الثلاثاء وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا أمام منافس قوي مثل مانشستر يونايتد، لذلك علينا أن نكون أقوى، ولكننا لم نظهر بالشكل المطلوب قبل هذه المباراة بثلاثة أيام".

يشار إلى أن باريس سان جيرمان سيحل ضيفًا على ملعب أولدترافورد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.