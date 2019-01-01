بوفون حول مشاركته مع يوفنتوس ضد فيرونا: مُرضية لي

بوفون يتحدث حول مشاركته الأولى مع يوفنتوس بعد عودته إلى الفريق

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أسطورة حراسى مرمى يوفنتوس ومنتخب إيطاليا جيانلويجي بوفون إن مشاركته اليوم في مباراة الفريق أمام هيلاس فيرونا مرضية بالنسبة له.

وشارك بوفون لأول مرة في مباراة رسمية مع يوفنتوس خلال هذا الموسم وبعد عودته مرة أخرى إلى صفوف الفريق بعد العام الذي قضاه في باريس سان جيرمان.

وحول ذلك، أعرب بوفون عن سعادته ورضاه بهذا الوضع، مؤكدًا أن تلك اللحظات تكون عاطفية جدًا ومحملة بالكثير من الذكريات التي مر عليها سنوات عدة.

وقال: "سعيد جدًا بذلك، إنها مشاركة مرضية جدًا بالنسبة لي، أشعر وكأن ذكريات أول مشاركة لي مع يوفنتوس قد عادت وأنا أخوض أول مباراة بعد العودة إلى هنا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 21, 2019

وأضاف: "الحصول على شارة القيادة والمشاركة في مباراة أولى هذا الموسم يجعلني أدرك أن الحياة التي عشتها ومسيرتي التي قضيتها هنا كانت مذهلة بالفعل"

وتابع: "مباراة فيرونا مصيرية، آمل أن تكون بمثابة عودة رائعة لي وللجميع، لأنه إذا كان يومًا جيدًا للجميع في يوفنتوس فسيكون كذلك بالنسبة لي بالطبع"

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يذكر أن آخر مباراة خاضها جيانلويجي بوفون مع يوفنتوس قبل رحيله عن الفريق إلى باريس سان جيرمان كانت أيضًا ضد هيلاس فيرونا وفي تورينو، وذلك في الثامن عشر من مايو من العام الماضي.