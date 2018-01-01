بوفون: باريس سان جيرمان أجبرني على عدم الاعتزال

بوفون يكشف تفاصيل انضمامه لفريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر جوانلويدجي بوفون حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان عن سعادته بالتواجد مع الفريق، مؤكدًا أنه تراجع عن قرار اعتزاله من أجل الانضمام لفريق عاصمة الأنوار.

وقال أسطورة يوفنتوس في حديثه لإذاعة مونت كارلو الفرنسية: "كنت قد اتخذت قراري باعتزال كرة القدم، كنت سأتراجع فقط في حال حصولي على عرض من قبل ريال مدريد او برشلونة أو باريس سان جيرمان، بدأت مفاوضاتي مع باريس في شهر مايو وقررت بعد أسبوعين الانضمام لهما".

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كما أضاف الحارس الإيطالي: "وجدت نفسي قادرًا على اللعب لعام أو عامين في أعلى مستوى، أعتقد أن باريس هدية لي لإنهاء مشواري في نادٍ كبير، ستكون هذه هي محطتي الأخيرة في عالم كرة القدم".

وعن حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا قال بوفون: "حلمت بهذا التتويج طوال 24 عامًا، من الخطأ حصر أهداف الفريق في هذا التتويج فقط، الفريق يسعى للتطور والتحسن من أجل تحقيق حُلم التتويج بالبطولة التي سعوا للظفر بها طوال السنوات السبع الماضية".