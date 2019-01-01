بوفون: من الصعب مواجهة مانشستر يونايتد بدون نيمار

حارس مرمى باريس سان جيرمان يوضح صعوبة مواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا دون وجود النجم البرازيلي نيمار

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف جوانليجي بوفون حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان بصعوبة مواجهة مانشستر يونايتد دون نجم الفريق نيمار.

اللاعب البرازيلي كان قد تأكد غيابه عن ذهاب دور الـ 16 أمام الشياطين الحُمر بسبب الإصابة، وقد تستمر فترة غيابه حتى نهاية شهر مارس.

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الحارس البالغ من العُمر 41 عامًا قال: "في كل عام أفكر في التتويج بدوري أبطال أوروبا، حاولت ذلك طوال 24 عامًا".

كما أضاف الحارس الإيطالي: "من الصعب التتويج بدوري أبطال أوروبا، تحتاج للقليل من الحظ، من المؤسف إصابة نيمار لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا ويقدم مستوى لا يصدق للفريق طوال الثلاثة أشهر الأخيرة، لذلك فأن عدم تواجده معنا أمام مانشستر يونايتد يمثل خطورة علينا".

يشار إلى أن باريس سان جيرمان كان قد تلقى هزيمته الأولى في الدوري الفرنسي أمام أولمبيك ليون يوم الأحد الماضي.