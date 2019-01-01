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بوطيب: الزمالك الأول في أفريقيا والبطولات هدفي

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المغربي صفقة الفارس الأبيض الوحيدة حتى الآن

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أوضح المغربي بوطيب؛ مهاجم الزمالك الجديد، الدوافع التي جعلته ينضم لصفوف الفارس الأبيض، مؤكدًا أنه النادي الأول في القارة السمراء.

وقدم الزمالك اليوم الإثنين، لاعبه المغربي خلال مؤتمر صحفي بمقر النادي، بعدما قام بالتوقيع على عقود ارتدائه القميص الأبيض لمدة ثلاثة مواسم ونصف رسميًا قبل المؤتمر.

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وطيب قال، خلال المؤتمر: "سعيد للغاية بانضمامي للقلعة البيضاء، وبالثقة التي أراها من مجلس الإدارة، فالزمالك هو الأول بأفريقيا وصاحب المركز الأول حاليًا بالدوري، لذلك جئت إلى هنا".

وأضاف: "مجلس الإدارة وجماهير الزمالك لديهم طموح كبير لإعادة البطولات للنادي والانتصارات، وهذه الأجواء تسعدني كثيرًا، وسأحاول الانسجام مع زملائي بأسرع وقت.

يذكر أن بوطيب هو صفقة الزمالك الوحيدة حتى الآن، في حين رحل عن صفوفه محمود عبد العاطي "دونجا"، معارًا إلى الإسماعيلي.

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