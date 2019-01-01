بوسكيتس يصبح خامس أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ برشلونة

بوسكيتس يواصل الانضمام لعظماء برشلونة بالأرقام

يشارك متوسط الميدان الدولي الإسباني سيرجيو بوسكيتس في المباراة رقم 550 له بقميص برشلونة في مختلف البطولات على المستوى المحلي والأوروبي.

واستضاف حامل لقب الليجا برشلونة ضيفه الثقيل سيلتا فيجو مساء اليوم على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

وبعدما أعلن برشلونة عن تشكيله الأساسي لمباراة الليلة، لم يكن سيرجيو بوسكيتس أساسيًا في المواجهة وجاء ضمن الجالسين على قائمة البدلاء..

ولكنه دخل بديلًا في شوط المباراة الأول بعدما إخرج المدرب إرنستو فالفيردي نيلسون سيميدو وأقحمه بدلًا منه، ليحقق رقمًا قياسيًا تاريخيًا.

وبهذه المشاركة، أصبح سيرجيو بوسكيتس هو خامس أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ برشلونة بعد تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وكارليس بويول وليونيل ميسي.

ويمتلك تشافي هيرنانديز الرقم القياسي بـ 767 مشاركة بقميص الفريق الكتالوني، يليه ليونيل ميسي بـ 698 مشاركة، ثم أندريس إنييستا بـ 674 مباراة، ورابعًا كارليس بويول بـ 593 مشاركة، ثم يأتي سيرجيو بوسكيتس بـ 550 مباراة.

بنزيما يتجاوز بوشكاش بثنائية أمام إيبار

يذكر أن جميع اللاعبين الذين يمتلكون مشاركات مع برشلونة أكثر من سيرجيو بوسكيتس إما اعتزلوا وإما في طريقهم للاعتزال، فقط يتبقى ليونيل ميسي.