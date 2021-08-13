بوسكيتس لن يتنازل .. برشلونة يفاوض قادته لحسم مصير الصفقات الجديدة

الأزمة مستمرة حتى بعد رحيل ميسي

يواصل نادي برشلونة الإسباني، محاولاته من أجل حل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها، لتسجيل الصفقات الجديدة بقائمة الفريق للموسم الجديد.

النادي الكتالوني فشل في الحفاظ على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب الأزمة المالية، لينتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان في صدمة قوية لجمهور الفريق.

الأمر لا يتوقف عند ذلك فقط، بل يجب على برشلونة تخفيض بعض الرواتب، للتغلب على العجز الموجود في ميزانية النادي.

ماذا سيفعل برشلونة لحل الأزمة المالية؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أنه قبل يومين فقط على بداية الدوري الإسباني، لا يزال يتعين على برشلونة التوصل إلى اتفاق لتقليل حجم الرواتب.

ويأتي ذلك للتمكن من تسجيل صفقات النادي الجديدة، قبل اللعب ضد ريال سوسييداد بالجولة الأولى من الدوري، ولكن الوقت لا يسير في صالح النادي.

الاعتقاد السائد داخل برشلونة يؤكد تمكن المدرب رونالد كومان من إقناع بعض اللاعبين بتخفيض رواتبهم، قبل مواجهة بعد غد الأحد.

وحدد النادي تاريخ اليوم الجمعة 13 أغسطس، لمعرفة إمكانية اعتماد كومان على اللاعبين الجدد من عدمها، لذلك سيتوجب فسخ عقود بعض اللاعبين أو تعديل أجورهم.

من هم اللاعبين الذين تفاوض معهم برشلونة لتخفيض رواتبهم؟

وفقًا لـ"موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة ركز في مفاوضاته على ثلاثة من القادة بالفريق، وهم جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وتم ترك سيرجي روبيرتو على الهامش لأنه الأقل تكلفة من بين أقدم اللاعبين بالفريق الحالي لبرشلونة.

حالة بوسكيتس تبدو صعبة لأن اقتراح النادي بالنسبة للرواتب لا يقنع اللاعب تمامًا وكذلك وكيله، لأنه عانى بالفعل من تخفيض وصل إلى 12% خلال حقبة جوسيب بارتوميو.

وطُلب من بوسكيتس أيضًا تأجيل بعض الدفعات براتبه وهو الأمر الذي تكرر مرة أخرى هذا الموسم، لذلك لا يشعر اللاعب برغبة في الموافقة على التنازل مرة جديدة.

وأما في حالة بيكيه، تشير المعلومات من جانبه إلى أنه يتفهم موقف النادي ولا يمانع تأجيل بعض المدفوعات وكذلك الخصومات.

وأما بالنسبة لألبا فهناك حالة من السرية حول موقف اللاعب، بعدم وجود إجابات واضحة ومعلنة حتى الآن من جانبه.

ما هي صفقات برشلونة الجديدة هذا الصيف؟

النادي دفع 9 مليون يورو لاستعادة لاعبه إيمرسون رويال من ريال بيتيس، وقام بصفقات أخرى جميعها بالمجان.

برشلونة ضم ممفيس ديباي بعد انتهاء عقده من ليون، ونفس الأمر بالنسبة للثنائي إريك جارسيا وسيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي.