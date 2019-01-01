بوسكيتس: لا أحب الحديث عن التحكيم واستفدنا من الطرد

تعرف على تصريحات بوسكيتس بعد الفوز على جيرونا في الدوري الإسباني

رفض سيرجيو بوسكيتس، لاعب برشلونة، الحديث عن الأخطاء التحكيمية في مباراة جيرونا كما كشف عن سبب تحول مستوى الفريق في الشوط الثاني.

وفاز برشلونة بثنائية نظيفة على جيرونا ليبتعد أكثر في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

وقال بوسكيتس في تصريحات صحفية عقب المباراة: "نمر بفترة جيدة وسلسلة انتصارات في الدوري رائعة ولعبنا اليوم ضد منافس صعب للغاية".

وتابع: "جيرونا ضغط علينا بصورة جيدة والطرد الذي حدث في أول الشوط الثاني خدم الفريق دون شك وأصبحنا أفضل هجوميًا".

ميسي في أخر 14 مباراة مع برشلونة بالدوري الإسباني نجح في تسجيل أو صناعة هدف على الأقل في كل لقاء 🔥



سجل 15 ⚽️

صنع 8 🅰️ pic.twitter.com/swkWxlUwJO — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 27, 2019

قائد برشلونة الثاني رفض الحديث عن التحكيم مؤكدًا أنّ الأخطاء تحدث وعلى الاعب التركيز بصورة أكبر في المباراة وليس الحكم.

واختتم: "بالطبع كنت أتمنى أن ألعب ضد فالنسيا في الجولة المقبلة لأن مواجهة الخفافيش دائمًا ممتعة ولكن للأسف لن أتواجد".

بوسكيتس تحصل على البطاقة الصفراء الخامسة ليتعرض للإيقاف ضد فالنسيا بالجولة 22 من الدوري الإسباني.