بوسكيتس: سألعب في أي مكان يطلبه المدرب

سيرجيو بوسكيتس نجم وسط ملعب فريق برشلونة يؤكد أنه سيلعب في أي مركز من أجل تقديم أفضل ما لديه للفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الإسباني الكبير سيرجيو بوسكيتس على استعداده للتواجد في أي مركز بخطة المدير الفني لنادي برشلونة من أجل تقديم كل ما لديه للفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه يعرف بشكل واضح أن المنافسة في خطة وسط برشلونة أصبحت صعبة للغاية.

وقال بوسكيتس: "لدي طموح أن ألعب هذا هو ما أريده، هناك العديد من اللاعبين في وسط الملعب، لكن رغبتي هي في التواجد، أيًا كان المركز الذي سيقرره المدير الفني، أريد أن أساعد الفريق".

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وأضاف: "وجود منافسة في الفريق أمر رائع من أجلنا، علينا جميعًا أن نساعد بعضنا البعض وأن نقدم كل ما لدينا من أجل النادي حتى نخرج بموسم أفضل من الذي مضى".

وعن مواجهة إنييستا وسامبر وفيا: "لقد كانت رؤيتهم أمرًا سعيدًا بالنسبة لي، لكن من الغريب أن أراهم بقميص فريق آخر".

واختتم تصريحاته عن دي يونج وقال: "هو لاعب رائع، واللعب بجواره يجعل الأمور سهلة، لديه مستوى فني كبير ويتواصل بشكل مذهل، وأسلوبه يشبه طريقة لعب برشلونة".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حقق الفوز اليوم أمام نظيره فيسيل كوبي الياباني بهدفين نظيفين ضمن لقاءات الجولة التحضيرية للفريق الكتالوني.