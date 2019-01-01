بوسكيتس: دي يونج وفابيان الأفضل في مركزهما وهذا رأيي في راموس

ويُجيب صراحة على سؤال حول موعد اعتزاله اللعب على المستوى الدولي

أثنى متوسط ميدان برشلونة سيرجيو بوسكيتس بالثنائي الشاب فرينكي دي يونج وفابيان رويز، واصفًا كل منهما بالأفضل في مركزه، وذلك في حديث المخضرم الثلاثيني مع الصحفيين على هامش مباراة إسبانيا ضد جزر فاروه، المقرر لها مساء الأحد على ملعب "مولينون"، ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وفي رده على سؤال حول رأيه في دي يونج وفابيان، قال "لا يوجد لاعبون متساوون أبدًا، وبالنسبة لدي يونج وفابيان، فهما لاعبان رائعان، وكليهما صغيران للغاية، لذا سيكون لهما الحاضر والمستقبل وحتمًا سيكونان الأفضل في مركزهما".

وعن مباراة الغد قال "نريد تقديم أفضل ما لدينا لنتقدم خطوة بخطوة كما نريد، ومباراتنا الأولى ضدهم كانت جيدة، تعاملنا معهم باحترام، لأنه في بعض الأوقات تعتقد أنك أمام مباراة سهلة، لكن الأمر لا يبدو كذلك، لذا الاحترام يأتي دائمًا قبل أي شيء، ربما لا يكون المنتخب الأقوى في المجموعة، لكننا لن نخوض المباراة بهدف المزاح والتسلية".

كما سُئل عن زميله القائد المتألق سيرخيو راموس، فأجاب قائلاً "إنه وحش، في النادي والمنتخب، لقد كان و مازال و سيكون واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وإنه لشرف لنا أن نلعب معه".

ها هو يظهر ويسجّل 🚀🌟 pic.twitter.com/UhtBrbHv3j — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 7, 2019

وختم بالحديث عن الموعد المقترح لاعتزاله اللعب على المستوى الدولي "لدي عمر و يجب أن أسير للأمام عامًا تلو الآخر، مستقبلي في المنتخب سيعتمد على مدى شعوري بثقة المدرب والنتائج التي نحققها، وأفكر فقط في الموسم الحالي".