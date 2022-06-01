بوسكيتس: برشلونة يحتاج لتقوية صفوفه .. وفوز ريال مدريد بالأبطال ليس حظًا!

سيرجيو بوسكيتس يتحدث عن احتياجات برشلونة في سوق الانتقالات، ويوجه التهنئة إلى ريال مدريد.

حلل سيرجيو بوسكيتس قائد منتخب إسبانيا وضعية "لا روخا" قبل المباراة الهامة التي ستجمع منتخب بلاده أمام البرتغال، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

لكن ورغم تركيزه على منتخب إسبانيا، إلا أن بوسكيتس، قائد برشلونة، تحدث أيضًا عن وضع النادي الكتالوني، وما يتطلبه الأمر لعودة الفريق من جديد إلى الواجهة.

وحضر بوسكيتس المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إسبانيا والبرتغال، والتي تقام مساء الخميس، ضمن دوري الأمم الأوروبية، بصفته قائد "لا روخا".

ماذا قال بوسكيتس عن وضع برشلونة؟

وفي بداية تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قال بوسكيتس: "من المهم جدًا تقوية برشلونة، وذلك إذا أردنا أن نكون قادرين على المنافسة، يجب أن يكون لدينا فريق أفضل".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى عدد كبير من اللاعبين، مع جودة عالية، لأن الموسم يتطلب الكثير".

ما هو رأيه في تخطي رقم تشافي؟

ومساء الخميس، إذا ما شارك أمام البرتغال، فإن بوسكيتس سيتخطى رقم تشافي هيرنانديز، بمشاركته في 133 مباراة دولية، ما يجعله ثالث أكثر لاعب يدافع عن ألوان "لا روخا".

وقال بوسكيتس عن ذلك: "ذلك مصدر فخر، لكنه في النهاية رقم إضافي، أكثر ما يجعلني أشعر بالفخر هو أنني كنت محظوظًا بما يكفي لمشاركته غرفة الملابس".

وأضاف عما إذا كان قادرًا على تخطي رقم كاسياس أو سيرخيو راموس، كأكثر لاعبين مشاركة مع منتخب إسبانيا: "رقمهما بعيدًا جدًا".

تهنئة إلى ريال مدريد!

ولم يتأخر قائد برشلونة عن تهنئة ريال مدريد بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

وقال بوسكيتس: "إذا فازوا، فذلك لأنهم وصولا إلى هناك، بغض النظر عن الطريق، يمكنك أن تكون محظوظًا يومًا ما، ولكن ليس دائمًا".

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