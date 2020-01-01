بوسكيتس: الأخطاء الفردية تكلف برشلونة الكثير

سيرجيو بوسكيتس نجم وسط ملعب برشلونة يتحدث عن الأخطاء الفردية والخسارة ضد قادش.

أعرب سيرجيو بوسكيتس نجم وسط ملعب نادي برشلونة عن انزعاجه من الخسارة التي تعرض لها الفريق ضد قادش مساء الأمس.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلالها أن السبب الأول في الهزيمة كان الأخطاء الفردية.

وقال بوسكيتس: "كان رد فعلنا في الهدف الأول أكثر من رائع، وكان لدينا الكثير من الفرص على مرماهم ونجحنا في التعديل".

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وأضاف: "في الهدف الثاني وجدنا أنفسنا نقع في خطأ جديد أكثر صعوبة من الأول، وتأخر الوقت صعب الأمور أكثر".

وأكمل: "هذا الموسم وقعنا في الكثير من الأخطاء الفردية التي كلفتنا خسارة الكثير من النقاط، وعندما يبدأ المنافسين في جني النقاط تكون الأمور أصعب".

وأنهى تصريحاته: "الفريق يبدو مختلفًا في دوري أبطال أوروبا، لا أعلم لماذا؟! لو كانت لدي الإجابة ربما لم نكن لنقع في مثل تلك الأخطاء مؤخرًا، لكن الأمور دومًا تكون أصعب عندما يدافع الخصوم بتلك الطريقة".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد خسر بهدفين مقابل هدف وحيد بعد خطأ ساذج من كليمون لونليجه ومارك أندريه تير شتيجن.