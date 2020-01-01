بوروسيا دورتموند ينضم لقائمة الطامحين في التعاقد مع مدافع يوفنتوس

من سيتحصل عليه في النهاية؟

انضم بوروسيا دورتموند إلى الأندية المهتمة بالحصول على خدمات ميريه ديميرال، مدافع يوفنتوس، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ديميرال انضم إلى اليوفي مطلع هذا الموسم من ساسوولو، لكنه فشل في كسب مكانة أساسية حتى شهر ديسمبر، والذي منحه فيه ماوريسيو ساري الفرصة أخيرًا.

لكن رغم عودته للمشاركة، فيبدو أن موقفه صعب نتيجة للعودة المتوقعة لجورجيو كيليني من إصابته في شهر مارس، مما سيجعله الخيار الرابع لدى ساري.

العديد من الأندية الأوروبية كانت تطمع في الحصول على الدولي التركي، وتزعمها أرسنال وكذلك ليستر سيتي، لكن بوروسيا دورتموند هو أحدث المتنافسين.

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وبحسب تقارير من الصحافة الإيطالية، فإن عرضًا قد قُدِّم من النادي الألماني بقيمة 40 مليون إلى إدارة اليوفي من أجل ديميرال، لكن الموقف لا يزال ضبابيًا إلى حد كبير.

مع رحيل روجاني المؤكد في يناير، قد تتمسك إدارة البيانكونيري بمدافعها، ولا يُعرف ما إذا كان اللاعب يريد الخروج من الأليانز ستاديوم أم المكافحة لكسب مكانة أساسية.

دورتموند ستكون وجهة مثالية لديميرال، فكتيبة لوسيان فافر تُجابه أزمة دفاعية حقيقة في ظل تراجع مستوى ماتس هوملس ومانويل أكانجي وعدم وجود بديل حقيقي لهما، مما سيضمن له مشاركة بصورة مستمرة..

يذكر أن الصحافة الإيطالية أيضًا أشارت أن ليستر سيتي قد قدّم عرضًا بالفعل بقيمة عالية ولكنها أقل من التي قدمها فريق ملعب سيجنال إيدونا بارك، إذ اكتفى وصيف البريميرليج بعرض بقيمة 30 مليون يورو فقط.