بوروسيا دورتموند يعلن موافقته على رحيل سانشو ورفضه بخصوص هالاند!

نبأ سعيد لكبار أوروبا نوعًا ما..

أعلن مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، موافقة ناديه على بيع جادون سانشو الصيف المقبل "وفقًا لظروف معينة".

لكن زورك في الوقت نفسه شدد على أن حالة سانشو لا تنطبق على إرلينج هالاند، الذي يحظى باهتمام عديد الأندية الأوروبية الكبرى.

حديث زورك أتى قبل مباراة نصف نهائي كأس ألمانيا، التي سحق فيها دورتموند نظيره هولشتاين كيل بخماسية وضمن مقابل لايبزيج في النهائي.

زورك تحدث عن سانشو وقال "لدينا اتفاق شرفي مع سانشو العام الماضي أنه يمكن أن يرحل في ظل ظروف معينة".

كما أضاف "لم تتواجد هذه الظروف العام الماضي، قد توجد هذا العام، هذا الوضع لا ينطبق على إرلينج".

ويمتد عقد سانشو مع دورتموند حتى صيف 2023، ويعد مانشستر يونايتد هو الأكثر سعيًا للحصول على توقيع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا.

الصيف الماضي رفض دورتموند بيع سانشو لمانشستر يونايتد وتمسك بأن يتحصل على 120 مليون يورو للتخلي عن النجم الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن بيع سانشو هذا الصيف سيغطي كافة الأزمات الاقتصادية لدورتموند، مما يعني التمسك بوجود هالاند لعام إضافي على الأقل.