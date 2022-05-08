بوروسيا دورتموند يعترف: الأسبوع المقبل يتضح مستقبل هالاند!

كشف سباستيان كيل مدير نادي بوروسيا دورتموند أن مستقبل لاعب الفريق إرلينج هالاند سيتم حسمه بشكل نهائي في الأسبوع المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "سبورت 1"، وأكد فيها أن الخيار الأقرب سيكون رحيل اللاعب عن صفوف الفريق.

وقال كيل: "الاتفاق بشأن مستقبل هالاند؟ أعتقد أن الأمور ستكون أوضح حول مستقبله خلال الأسبوع المقبل".

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه تقارير صحفية عديدة أن مانشستر سيتي الإنجليزي هو الأقرب للحصول على خدمات اللاعب.

حيث أكد الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو أن النادي كان في مفاوضات خلال الأسابيع الماضية من أجل حسم الصفقة لصالحه، وهو الأقرب لضمه.

وكان بوروسيا دورتموند قد حقق فوزًا هامًا على جرويتر فورت في الجولة الـ 33 من الدوري الألماني، حسم صعودهم لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن هالاند كان قد سجل 21 هدفًا في 23 مباراة لعبها بالدوري الألماني هذا الموسم وصنع ثمانية.