بوروسيا دورتموند يجد بديل سانشو بعد اقترابه من الدوري الإنجليزي

نادي بوروسيا دورتموند يجد بديل لاعبه الإنجليزي جادون سانشو في الدوري الإسباني.

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن نادي بوروسيا دورتموند يحاول الحصول على خدمات اللاعب فيران توريس نجم فريق فالنسيا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، والتي أكدت أن إدارة النادي الألماني ترى اللاعب كبديل للإنجليزي جادون سانشو.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن جادون سانشو سيرحل عن صفوف بوروسيا دورتموند في الصيف القادم تجاه أحد أندية إنجلترا.

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وذكرت الشبكة أن عدد من ممثلي النادي قد تحدثوا مع وكيل اللاعب وأخبروه بنيتهم الحصول على خدماته، بالرغم من عدم تقديم أي عروض.

ولا يعد بوروسيا دورتموند هو الفريق الوحيد المهتم بخدمات الجناح الإسباني الشاب، حيث يتابعه ثنائي إنجلترا مانشستر سيتي وليفربول، بالإضافة ليوفنتوس الإيطالي.

ويملك اللاعب عقدًا مع فريقه فالنسيا يسمح له بالرحيل في أي وقت مقابل 80 مليون يورو، هي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

جدير بالذكر أن في مقدمة الأندية المهتمة بالحصول على خدمات جادون سانشو هو مانشستر يونايتد، ومعه ليفربول وتشيلسي أيضًا.